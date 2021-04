Julia está enamorada y lleva algo más de un año saliendo con Brayan Mejía , un jugador de fútbol de 20 años español pero con ascendencia colombiana. Brayan juega en el Aranjuez F.C. y allí, tal y como nos han asegurado, tienen órdenes de no hablar sobre el tema.

Sin embargo, hemos podido saber que algunos de los compañeros que Brayan tuvo en otros equipos no guardan un buen recuerdo de él: “Le gustaba mucho la fiesta. A veces no iba a los entrenamientos, su objetivo era divertirse, esa es la razón por la que no se mantuvo en el Getafe”.