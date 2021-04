Los colaboradores de ‘Viva la vida’ se encuentran analizando las últimas palabras de Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’, en el que hace un llamamiento a su madre, Rocío Carrasco , para que le coja el teléfono. Todos opinan pero lo que dice José Antonio Avilés parece que no contrasta con la realidad, según Diego Arrabal.

El paparazzi ha recibido un mensaje que deja en evidencia las palabras de Avilés: “Tengo un mensaje para ti de Rocío Flores, tú ex amiga”, comenzaba a decir para después reflexionar en voz alta “¿Cómo puedes ser tan mentiroso , Avilés?” Pero, ¿a qué se refería Diego?

Avilés cuenta él no entiende a Rocío “en lo referente a su padre (que se muestra del lado de Antonio David) pero no entiendo con la actitud con su madre de no cogerle el teléfono”. Pero Diego asegura que tiene más mensajes y se niega a citar su fuente.