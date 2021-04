Si la relación entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, es mala, y la de la joven con Fidel Albiac, no es mejor. En sus primeras apariciones televisivas (GH VIP y Supervivientes), la joven Rocío dejó ver que no le cae bien el marido de su madre, que cree que no ha ayudado a que entre ellas haya buena relación e incluso llegó a insinuar que es el culpable de que Carrasco no le coja el teléfono. Pero no siempre tuvieron esta relación.