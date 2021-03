Ricard Pinilla pide pide perdón a la familia de Rosario

"Tengo el recuerdo, la memoria y la conciencia de que he sido yo, evidentemente, también el cargo de conciencia, pero el verlo de lejos me da una sensación muy extraña, de no ser esa persona realmente, no sabría definirlo, me cuesta muchísimo (...) El perdón lo pido en general y a ellos muy concretamente, y no solo a su familia, también a amigos y personas allegadas (...) En mi mente lo imagino y pienso que no me van a perdonar, es obvio, es muy difícil (...) Yo considero que una vida no se puede pagar jamás, pero jamás es jamás, ni siquiera con mi propia vida y lo digo, quiero pedir el perdón más absoluto porque es que no es para menos".