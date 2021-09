Amador Mohedano no quiso perderse la vuelta a los escenarios, pero quien sí que faltó en el tan esperado regreso fue su mujer, Irene Rosales, a quien no se vio en ningún momento cerca del cantante. La excolaboradora de 'Viva la vida' lleva semanas sin compartir publicaciones en sus redes sociales, algo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible crisis en el matrimonio. Sin embargo, era el propio Kiko el que aclaraba que su mujer no había asistido a su actuación por tener que cuidar de sus dos hijas.