Kiko Rivera reaparece en Chipiona junto a Amador Mohedano: "Buen anfitrión y buen amigo"

No obstante, el hijo de Isabel Pantoja también ha recibido una infinidad de críticas. Mientras su guerra familiar continúa, Kiko ha decidido posicionarse en sus redes de esta forma. "Te apuntas a todo por estar en el candelero", "Dios los cría… hasta que te paguen no hablarás. Vivir para ver", "No sabe lo que hacer por estar en pantalla" o "Qué penita, Kiko, que con lo que tú dices que te ha hecho tu madre te juntes con estas personas", son algunos de los comentarios más duros que pueden leerse en el post.

Hace unos meses, tras la emisión de la primera parte de la docuserie de Rocío Carrasco 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva', el Dj hablaba así con Belén Esteban en su canal de Twitch: "Conozco a Rociíto, su madre y mi madre eran amigas y recuerdo que ella me ha llegado a cambiar hasta los pañales… siempre me sacaba de paseo. Le tengo aprecio. No he vuelto a tener una relación con ella… Lo ha pasado mal, no le quito su razón, no seré yo, cuando alguien cuenta algo es porque lo ha vivido, lo que sí que digo es que Antonio David es mi amigo, me llevo muy bien con él, con sus hijos y su mujer"