Diego Arrabal habla de la condena que le obliga a pagar 340.000 euros a Mariló Montero.

La agencia de Diego Arrabal y Gustavo González deberá pagar a Mariló Montero por unas fotografías.

La respuesta de Diego Arrabal a Mariló Montero tras la sentencia judicial.

Sentencia histórica en el mundo del corazón. La agencia de Diego Arrabal y Gustavo González ha sido condenada a pagar 340.000 euros a Mariló Montero por unas supuestas fotos en topless de la presentadora. El paparazzi de ‘Sálvame’ aseguró sentirse muy preocupado ante este frente judicial y económico y ahora le llega el turno al colaborador de ‘Viva la vida’, quien llega dispuesto a contar la verdad de lo sucedido.

Lo que denunció Mariló Montero

Mariló Montero denunció haberse sentido “acosada” por la agencia de estos fotógrafos, alegando que “le habían perseguido de manera continua”. Por ello, no solo pide esta cantidad económica, sino que quiere recurrir la sentencia para ver en la cárcel a Diego Arrabal y Gustavo González (pide seis años de prisión para ellos y una inhabilitación, además de la compensación económica). Este es el resumen de todo lo que sucedió:

La respuesta de Diego Arrabal a Mariló Montero

"Yo entiendo que mi trabajo no sienta bien a todo el mundo y no sabía que mi trabajo era ilegal", son las primeras palabras del paparazzi en 'Viva la vida', visiblemente decepcionado porque hubo una serie de filtraciones de esas fotos y se ha demostrado que la agencia de Diego y Gustavo no son responsables de las mismas. ¿Qué tiene que decir Arrabal al respecto?

"Trabajo dentro del marco jurídico. Esto es un misil hacia la prensa del corazón. Si no puedes hacer fotos a una persona pública en un lugar público, apaga y vámonos. Eso de que era un lugar privado es mentira. Y encima no se publicaron, vamos a recurrir. Vamos a llegar a Europa si hace falta", comenta Diego Arrabal, que no entiende esta resolución judicial.

El mensaje de Diego Arrabal a Mariló Montero

"He hablado con juristas y jueces y se ponen las manos en la cabeza porque no está argumentado. Se ha demostrado que no hemos filtrado nada y cuento otra cosa. Mariló ha dicho que se vio obligada a recurrir a la justicia pero no está diciendo la verdad. Pedimos perdón aunque no éramos autores materiales, me puse en contacto con ella a través de otra persona, actuando de buena fe, pero me dijo que no", es el mensaje que Diego le manda a Mariló mirando a cámara.

"Lo veo injusto. No somos asesinos ni violadores. No hemos hecho nada. Se ha demostrado que no hay playas privadas en Bora Bora. Eso el juez no lo tiene en cuenta". Además, Diego destapa la raíz de esta sentencia, contando algo que sucedió en el pasado con la revista Lecturas. "Si hay que ir a la cárcel se va, pero es una vergüenza".