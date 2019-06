El potente alegato de Emma García a favor de la sentencia de 'La Manada'

Emma García no ha podido contenerse y ha respondido firmemente al abogado de los cinco condenados: "Tiene narices que el foco lo tengamos que centrar en la víctima y no en los cinco que estaban allí y que tenga que demostrar la víctima que ella no quería o sí quería mantener relaciones sexuales. Me enerva, me duele, me molesta y no tengo adjetivos suficientes para explicar lo que siento como mujer, como persona, como madre y como todo", ha sentenciado la presentadora.