Emma García reprende a Avilés por inventarse una información sobre Makoke y Matamoros: "Les podías haber metido en un lío"

Pero Makoke no solo niega las palabras de Avilés, sino que envía una foto de esa carta para que todos pudieran comprobar que iba dirigida a ella y no a Kiko, tal y como Avilés se encargada de defender. Tras esto, la presentadora de ‘Viva la vida’ decide reprender a José Antonio por haber mentido tan descaradamente con un tema muy delicado.

“Avilés, ten mucho cuidadito con lo que cuentas. No me toques las narices. Te has equivocado y podía haber sido un delio que al final no lo es. Te lo estamos diciendo, que tengas cuidado a la hora de contar las cosas y te asegures a la hora de contar las cosas. A Makoke la querías meter en un lío y a Kiko en otro. Ten cuidado”, han sido sus palabras. Él, por su parte, ha pedido perdón.