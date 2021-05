Enrique del Pozo regresa a la televisión y habla sobre Antonio David y sus artimañas: "Me acusaron de acostarme con niños"

El colaborador, que lleva muchos años en silencio, ha señalado al culpable de su marcha de la televisión: "Pasé una gran depresión por culpa de Antonio David , tanto que me llevó a dejar la televisión". Según ha explicado del Pozo, Antonio David le tenía tanto a él como a otros colaboradores y personajes del corazón atemorizados: " Rocío Jurado y José Ortega Cano le tenían verdadero pánico ". Y es que según ha explicado Enrique, Antonio David tras las cámaras llegaba incluso a asegurar que entre del Pozo y el torero había más que amistad .

Enrique ha recordado lo que tanto él como su familia sufrieron a causa de Antonio David y la revista que publicaba junto a Rodríguez Menéndez: "En esa publicación se llegó a decir que yo me acostaba con niños ". Este y otros titulares llevaron a Enrique al extremo y provocaron que decidiese alejarse del mundo de la televisión.

Rocío Jurado me preguntó si Antonio David maltrataba a su hija

El nuevo colaborador de 'Viva la vida' tenía una estupenda relación con Rocío Jurado y su familia, algo que le llevó en numerosas ocasiones hasta la casa familiar. Fue allí donde, en una comida íntima, la más grande se sinceró con del Pozo y le formuló una pregunta que aún hoy recuerda: "Enrique, ¿Antonio David maltrata a mi hija?". Según cuenta el colaborador, la respuesta fue tajante: "No te puedo contestar a lo que tú a sabes", "Con eso me lo has dicho todo", le contestó Rocío Jurado.