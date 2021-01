Luis Rollán da un paso al frente y lanza un mensaje a Isabel Pantoja: "Reacciona"

El mensaje de Luis Rollán a Isabel Pantoja

Visiblemente preocupado, el colaborador de ‘Viva la vida’ no dudaba en dirigirle unas palabras de ánimo a su amiga: “Me encantaría transmitirle que es una mujer fuerte, afortunada, tiene salud, está guapa, está en activo, tiene la legión de fans más importante de este país, tiene familia”, decía.

El consejo de Luis Rollán a Kiko Rivera

El colaborador no ha querido posicionarse y también ha querido hablar de lo que siente al ver así a Kiko Rivera: “Me preocupa porque no sé el peaje persona que tendrá que pagar después de esto. Me quedo tranquilo porque está Irene”, decía.