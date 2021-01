Isabel Pantoja intenta frenar la entrevista de Kiko Rivera

Isabel Pantoja estaría tan nerviosa ante la emisión de este programa que habría intentado de forma indirecta pararlo, algo que no ha conseguido, ya que va a tener que ver cómo su hijo da el paso definitivo para desvelar todo aquello que aún no sabemos de la considerada como una de las mayores artistas de este país.

Kiko viene nervioso porque, aunque venga a contar su verdad, “no es plato de buen gusto para nadie”: “Yo lo he pasado mal porque aunque mi madre haya hecho las cosas muy mal no deja de ser mi madre (…) Cada día me siento más triste y más alejado de mi madre, a veces incluso siento que todo esto es ridículo (…) No hay nada que quiera más en el mundo que mi madre me diera las explicaciones necesarias, mi madre ha hecho las cosas muy mal, no busco el perdón, busco la explicación”.