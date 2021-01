Isa Pantoja ha contado en más de una ocasión que no siempre se ha sentido aceptada en Cantora por parte de la familia Pantoja, más concretamente por parte de su tío Agustín, quien llegó a amenazarla con demandarle si continuaba hablando de él en televisión. Sin embargo, lo que no sospechábamos es que la mismísima Isabel Pantoja habría sido la que soltara por su boca comentarios ofensivos sobre su propia hija: "He escuchado a mi madre y a mi tío Agustín hacer comentarios xenófobos sobre mi hermana".