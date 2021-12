Emma García se ha llevado una sorpresa navideña de lo más inesperada . Nuestro Papa Noel ha anunciado que una de las espectadoras del público estaba muy emocionada. “Hay una mujer aquí que no está viviendo esto igual que todos vosotros, llevas desde que ha empezado el programa más nerviosa de la cuenta”.

“Soy súper fan de Emma García. No la había visto nunca personalmente. Soy fan desde ‘A tu lado’. En otra vida elijo ser Emma. Me ha parecido increíble verla de cerca, mucho mejor que en la tele. Me gusta mucho la psicología que tiene, la empatía que tiene y lo rápido que pilla todo. Lo expresiva que es y cómo asocia todo”, ha explicado la espectadora.