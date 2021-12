Raquel Bollo ha roto a llorar al confesar lo que no quiere que nunca cambie en navidades. "Nunca podré recuperar ni las navidades ni todo lo que viví en mi infancia que fue maravillosa. Me forjaron en unos buenos cimientos mi padre y mi madre. A mí las navidades no me gustan, solo el día de reyes. Cada vez me dan más miedo las navidades porque sé que es ley de vida, pero yo no estoy preparado para perder a mi madre, ni a mi padre", ha explicado emocionada.