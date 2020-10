Exclusiva| Hablamos con la mujer que protagonizó el altercado a las puertas de la casa de Mainat tras salir de los calabozos

Para Alina, los 15 días que convivió con Ángela en casa de Mainat fueron muy duros: "Ella es muy agresiva, me agredió la primera vez que nos vimos en marzo, me cogió del cuello pero Gabriel me protegió". Alina asegura que en esa casa viven más personas, pero que a Josep María Mainat no le ha visto nunca, y que vivir allí era una auténtica locura: "No quiero estar ahí, pero Gabriel depende mucho de ella por dinero".