Fani le es infiel a Christofer con Omar Montes, según Matamoros

Los hechos tuvieron lugar en Marbella la semana pasada, cuando Fani y Omar Montes coincidieron en un evento en el que también estuvieron Kiko Rivera y Luis Rollán . Ella "le empezó a hacer ojitos", cuenta Kiko, que luego remata: "Ha tenido un affaire con Omar Montes, lo siento mucho por Christofer , que ha sido damnificado otra vez. Si alguien tiene claro no estar con una persona, que no esté".

Fani desmiente el romance con Omar Montes

Fani se muestra muy rotunda a la hora de negar lo que Kiko ha contado y se muestra muy segura a la hora de hablar en directo con el programa. Además, no cree que salgan pruebas al respecto: "No me hace falta inventarme algo para estar en la palestra, porque yo no lo he sacado", dice ante las críticas que ha recibido por parte de algunos colaboradores.