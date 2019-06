Diego Arrabal consigue más de 1000 fotos de la boda de Belén Esteban

Diego Arrabal se ha desplazado hasta la finca donde se estaba celebrando la boda entre Belén Esteban y Miguel para lograr fotografías del evento. Para ello, estuvo trabajando desde fuera del recinto y, como confirmó en directo en 'Viva la vida', ha tenido éxito: "Tengo fotografías no solo de la novia, sino de todos los invitados. Se han casado justamente aquí detrás". En concreto, 1744 imágenes que ha puesto ha disposición del programa, para que hagan lo que consideren oportuno con ellas. Para demostrar que no estaba mintiendo, ha descrito el traje de la madre de la novia, a la que no hemos visto con anterioridad.