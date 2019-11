Ivanna y Luifa, la pareja que se rompió por culpa de Gianmarco, ataca al italiano: "No está enamorado de Adara"

Ivanna Icardi se enamoró de Gianmarco en el ‘GH Italia’ y quedó como “la tonta de Italia”, según confiesa ella misma. Asegura que se confundió mucho pero nunca se enamoró, pero su relación con Luifa Galesio se rompió para siempre por culpa de este idilio. Ella vivió algo parecido a lo que ha vivido Adara en la casa de ‘GH VIP’ y no duda en atacar a Gianmarco, pues considera que no está enamorado de la participante y que le parece extraño que haya sucedido lo mismo en ambos realities: "Fue el mismo juego patético que hiciste conmigo. me echaron y me diste la patada".