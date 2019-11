Gianmarco se pone en contacto con 'Viva la vida' para aclarar lo que siente por Adara: "Me encanta"

Menudo revuelo se ha formado en ‘Viva la vida’. En plató se encuentra Ivanna Icardi, la ex de Giarmarco, que no ha dudado en atacar al italiano, pues considera que sus sentimientos hacia Adara no son reales. Además, también contamos con Rosi, tía de la participante de ‘GH VIP’, que quería saber qué era lo que sentía el italiano por su sobrina. Y tenemos la respuesta. Emma, la representante de Giarmarco, se ha puesto en contacto con José Antonio ya ha respondido a esta pregunta en forma de mensaje escrito: “Me encanta”, ha sido su escueto, sincero y romántico mensaje.