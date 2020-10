El ultimátum de Irene Rosales a Kiko Rivera: "No le volvería a perdonar una infidelidad"

Respecto al momento en el que tuvieron esa conversación tan sincera, Irene dice que Kiko no negó los hechos en ningún momento. Han superado una crisis pero ahora el problema es que Kiko no se encuentra bien: “Creo que no se ha perdonado a sí mismo. Le he dicho que yo ya lo he olvidado pero el sentimiento de culpa se lo tiene que quitar él, con ayuda de profesionales si es necesario”.