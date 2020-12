Hoy, en el plató de 'Viva la vida', Irene Rosales nos ha contado que Isa llamó a su hermano a la mañana siguiente de salir del concurso y que incluso estuvo hablando con ella: "Kiko, pese a lo que muchos dicen de él, le dijo a su hermana que debía ir a ver a su madre". Con estas palabras la colaboradora deja claro que Kiko no pretende distanciar a su hermana de su madre: "Él quiere que su hermana esté bien con su madre" .

Al parecer, Isa tiene muy claro que no piensa dar la espalda a su madre y por ello ha decidido ir a visitar sola a su madre hasta Cantora, sin ni siquiera la compañía de Asraf: "Yo no voy a ir a Cantora, se me caería la cara de vergüenza", aseguraba entre lágrimas el ceutí en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa' esta misma semana.