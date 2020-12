Isa Pantoja se enfrenta a la polémica con Efrén tras su expulsión y anuncia su decisión: “Voy a ver a mi madre”

La última ha tenido como protagonista a Efrén Reyero, que afirmó haber tenido con la hija de la cantante algo más que palabras en una discoteca. Ante Isa durante el reality no lo dijo, pero con otros concursantes y tras su expulsión de reality, confirmó que hubo al menos "besos".

Atónita con la vorágine mediática que se ha creado, Isa Pantoja insistía en su versión: fue al baño acompañada porque necesitaba ayuda para bajarse la cremallera del mono que vestía, acababan de operarle para realizarle una liposucción y no podía hacerlo sola.

“¿Qué bonito, no?”, decía Asraf tras ver un vídeo en el que se resumía todo lo que ha pasado en el exterior durante su ausencia y Efrén reiteraba todas sus palabras: “Hay personas que habían inventado unas barbaridades que no venían al caso, he contado mi verdad, no tengo nada que esconder”.