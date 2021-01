Isabel Pantoja filtra los audios que le envió a Irene Rosales para felicitar a su nieta.

Irene Rosales responde y asegura que hay tres audios en total, no dos.

La mujer de Kiko Rivera desvela por qué le sentó tan mal el audios de Isabel Pantoja.

Continúa la polémica en torno a los mensajes de audio que Isabel Pantoja envió al móvil de Irene Rosales el día del cumpleaños de una de sus hijas. Ya, en su día, la mujer de Kiko Rivera habló de estos mensajes en 'Viva la vida' y reconoció que no les había sentado bien porque consideró que “no eran apropiados para una niña de cinco años”.

Esta semana, ‘El programa de Ana Rosa’ ha mostrado el contenido de dos de los audios y se ha formado una polémica al respecto. Y es que Isabel Pantoja ha querido defenderse de este ajetreo mediático filtrando esos mensajes. Ahora le llegar el turno a Irene para responder y aclarar la polémica.

Irene dice que no esperaba que su suegra filtrara esos mensajes, pero no es algo que le preocupe: “Eran tres, no dos. Hay dos que son súper parecidos, pero el primero es el más ofensivo, por la situación que yo acabo de pasar”. Además, asegura que Kiko no miente cuando habla de esos mensajes porque no los ha escuchado y no los reproduce de manera literal, pero “mentir no miente”.

Isabel envió esos audios para desmentir a Kiko e Irene pero no contó que había enviado tres y no dos: “Yo no lo voy a enseñar pero te puedo decir lo que dice el audio y por qué me molesta, en la situación que acaba de morir mi padre. Ella dice ‘he resucitado, me daban por muerta’, y eso me ha sentado muy mal”.

Y es que Irene reconoce que tiene aún muy presente la pérdida de sus padres y tanto ella como Emma García no ven nada oportunas las palabras de la tonadillera: “Me he tenido que sentar con mis hijas para explicarles dos veces en menos de un año que su abuelito y su abuelita han fallecido. No procedía”, añade Irene.

Irene Rosales, sobre los audios filtrados por la Pantoja: "Si los mandas, envías también el primero"

Irene cuenta que el hecho de que Isabel dijera en su audio "si tu madre tiene tiempo de mostrarte el mensaje" lo interpreta como una indirecta al hecho de que trabaja en la tele. Ella asegura que ha contado "una verdad a medias": "Si mandas esos audios, manda también el primero. Y que diga lo de que ha resucitad es lo que peor me sienta". "Me duele que intenten hacer daño a Kiko conmigo", llega a decir nuestra colaboradora más adelante cuando analiza este tema junto al resto de colaboradores.

Este es el audio que filtró Isabel Pantoja a 'El programa de Ana Rosa'

Este fue el audio que Isabel Pantoja envió al programa de Telecinco y con el que pretendía desmentir a su hijo Kiko. En él, la tonadillera se muestra muy afectada y llega a pronunciar las polémicas palabras que tan mal han sentado a Irene Rosales.