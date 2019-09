Irene Rosales responde a los rumores de la supuesta infidelidad de Kiko: "Estamos mejor que nunca"

Irene Rosales responde a todas las preguntas que le plantea Emma García en 'Viva la vida' y es tajante: "Kiko y yo estamos mejor que nunca". Con esta declaración deja ver que no hay infidelidad alguna y que no cree en los rumores. Además, añade que "lo que yo viva con él es parte de mi intimidad y nadie tiene derecho a violarla". Pero hay más.

Irene comenta que si Isa sabía del rumor (fuese cierto o no), quizás "su comentario al respecto era el más desafortunado". Dice no saber cuál es la intención de Isa y asegura que le ha dolido todo esto por su familia. Su relación por tanto con su cuñada "es cero": "No hay que forzar las cosas, hay que dejar que pase el tiempo".