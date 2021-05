Así se refiere el entorno de Isabel Pantoja a Irene Rosales: “Es una…”

“No me importan que digan eso porque yo sé que no es así, siempre hablan de mí y de nuestro compadre Fran (…) Yo no le voy a dar una patada en el culo a Kiko como muchos dicen, motivos para haberle dado una patada en el culo he tenido y no lo he hecho porque no he querido (…) No soy una mosquita muerta, pero tampoco soy tonta y no voy a dejar que nadie se me suba encima (…) Mi prioridad son mi marido y mis hijas, yo ya sé por qué tengo que luchar”.