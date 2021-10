Este mediador se pone al día con el patrimonio, deudas y demás asuntos económicos de Isabel Pantoja para darle asesoramiento . Isabel le deja claro cuál es su interés: además de sanear sus cuentas, es devolver a su hijo Kiko Rivera el dinero que le corresponde. La solución que le da es que si vende parte de su patrimonio, paga sus deudas, debe el dinero y paga a la empresa, se le quedaría cerca de un millón de euros. Pero a la tonadillera no le interesan los honorarios de esta empresa y rechaza seguir trabajando con él.

Descartada contratar los servicios de esta empresa, Isabel tiene buscar otra solución y es aquí cuando entre en escena las imágenes que hemos conseguido de una persona muy allegada a la familia Es una empleada que ha cuidado de doña Ana a la que vemos entrar y salir de un local de compra y venta de oro. Lo que no sabemos es si acudió allí a gestionar algo de la familia Pantoja o, más bien, por un asunto personal.

Los hermanos Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez tomaron acciones cuando descubrieron que, a través de 'La herencia envenenada', los enseres de su padre, Paquirri, no habían sido robados. Hablamos con el abogado de los hermanos, que nos cuenta cómo ha sido el proceso legal con la cantante. Todo apunta a que los hermanos dan un paso atrás y se retiran para no meter a Isabel en la cárcel. Se habla de que su decisión esté motivada para no poner a su hermano Kiko en un compromiso de testificar contra su propia madre.