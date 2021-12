Isabel Rábago recibe amenazas a través de sus redes sociales.

Los duros mensajes que le han escrito a Isabel Rábago: "Sé dónde vives, guarra".

Isabel Rábago manda un mensaje a su agresor: "Nos vemos en un juzgado".

Isabel Rábago ha recibido duras amenazas a través de las redes sociales, algo que le ha hecho revivir un desagradable episodio que sufrió hace un año y que nos contó en el plató de ‘Viva la vida’. Ha decidido denunciar este hecho ante la Guardia Civil tras leer cosas como las siguientes: “Cuídese cuando salga de su casa”, “te vas a cagar, perra. Sé dónde vives guarra. Te va a doler, pero te va a gustar, zorra”.

“Nunca sabes quién se esconde detrás de esto. Te llevas muchas sorpresas pero en el juicio descubres quién está detrás de estos perfiles”, fueron las palabras de la colaboradora después de anunciar que había puesto este asunto en manos de sus abogados y de las autoridades. Decide denunciar porque, la vez anterior, el individuo fue descubierto y juzgado.

Isabel Rábago habla de las duras amenazas: “Temo por mi integridad física”

Isabel Rábago habla en directo tras poner una nueva denuncia: “Estoy bien. Ya no sé si te acostumbras o no. Solo denuncio las cosas en las que temo con mi integridad física. Ayer fui a la Guardia Civil para denunciar este mensaje. Podemos gustar o no, que te insultes le damos normalidad pero en este mensaje se me alerta de que tenga cuidado cuando salga de casa y me dice que sabe dónde vive.

Este mensaje lo recibió el 15 de diciembre, de madrugada. Hace referencia a un apelativo que se utiliza en el plató de ‘La casa de los secretos’. Eso no me afecta, pero sí me afecta cuando temo por mi integridad física. Lo he hecho público porque tengo miedo. La Guardia Civil hace su trabajo, todo está en sus manos. Confío mucho en ellos. Me han dado unas directrices y me tranquilizan”.

El mensaje de Isabel Rábago a la persona que le ha amenazado