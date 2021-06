Así empezó todo: un individuo amenaza a Isabel Rábago en redes sociales

El juez le da la razón a Isabel Rábago y su acosador es juzgado

Pero esto no ha podido borrar el miedo que ha sentido este tiempo: “Este personaje está en prisión desde hace varios meses y eso me puso más nerviosa porque si la gente supiera por lo que está en prisión… él escribió al juez porque quería estar presente conmigo en la sala pero le dijeron que no. Le conté al juez cómo me sentí y cómo ha cambiado mi vida en estos meses”.