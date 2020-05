Isabel Rábago, atemorizada, denuncia las amenazas que ha recibido: "Te voy a machacar la cabeza"

Él le pasa unos documentos a Isabel con los que quiere demostrar la estafa de Avilés, pero ella los cuestiona porque le “suenan raro”. Decide pasárselos a la dirección del programa para que investigue y ella se desentiende del tema. El jueves por la noche recibe cinco correos electrónicos muy preocupantes por parte de este hombre: “Cuando los leo me cambia la cara”.

En un principio, Isabel no quiere desvelar el contenido de esos mensajes y le cuesta hablar del tema. Pero Emma García decide tomar la palabra para manifestar algunas de las cosas que ese hombre le escribió a Isabel: “Te voy a machacar la cabeza” o “Voy a por ti, zorra”. Su pareja decidió que había que poner eso en manos de las autoridades y el mismo jueves, de madrugada, se presentaron en un cuartel de la Guardia Civil para interponer una denuncia .

El pasado delictivo de la persona que amenaza a Isabel Rábago

El colaborador Juan Luis Galiacho ha desvelado cuál es el perfil delictivo de este hombre, que cuenta con unos capítulos muy turbios en su pasado: “Tiene antecedentes de estafa, de corrupción de menores y suplantación de la identidad”. Por su parte, Isabel advierte que le piden un acuerdo amistoso pero que ella no está por la labor, no piensa retirarla denuncia porque quiere que un juez determine si ve delito o no en los mails de este señor.