Ismael llora desconsolado al ver a sus padres por primera vez en televisión: "Lo han pasado muy mal"

Ismael consigue mantener la calma en sus entrevistas pero en esta ocasión se ha roto. Los padres del murciano han querido mandarle un mensaje a “su pequeño” y nuestro invitado no ha podido evitar las lágrimas.

Su madre y su padre han expresado el tremendo orgullo que sienten por su hijo: “Te queremos muchísimo, hijo, no cambies nunca y sigue siendo así de bueno”. El concursante, tras el vídeo, no podía casi articular palabra: “A ellos les debo la educación que tengo y que gracias a eso la gente me muestre tanto cariño”