Javier Gurruchaga ha sido invitado a participar en un juego en 'Viva la vida' y no ha tenido muy buen resultado puesto que el showman consideraba que no tenía ningún tipo de interés y que su trayectoria era muy larga como para hablar de algo así. El juego consistía en adivinar qué libro, de entre tres opciones, existía y cuáles dos no. El hecho de que los títulos hablasen de temas escatológicos ha molestado a Gurruchaga.