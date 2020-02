Los compañeros de Avilés corroboran su historia con Pavón: "Recuerdo perfectamente cómo nos lo contó"

Carmen no ha opinado sobre este asunto y se ha limitado a decir que “será él quien responda a esta cuestión”, que ella se limitará a ser espectadora. Diego Arrabal asegura que en ‘Viva la vida’ hay un topo: “Alguien de aquí ha traicionado a José Antonio Avilés porque lo de Antonio Pavón nos lo contó él mismo en confianza”. Isabel Rábago ha ratificado la información: “Yo no creo que ninguno de nosotros lo haya contado porque aquí no le dimos la menor importancia cuando nos lo dijo”.