Que Kiko Matamoros y Makoke no se pongan de acuerdo no es nada nuevo, pero ¿de quién es la casa en la que está viviendo Anita Matamoros ? Makoke se mostró contundente en ‘Viva la vida’ el sábado a la hora de decir que su exmarido miente , que esa casa no es de él, ni está pagando la deuda: “La casa es mía”. Kiko reacciona a sus palabras y responde .

Makoke acusó a Kiko de evitar declarar y él dice esto al respecto: “Yo no interrumpo ningún proceso judicial. Fui cuando me citaron y al entrar en sala dije que hasta que no me entere de lo que se me acusa la fiscalía... Lo que quiero es saberlo para prepararme, me acojo a un derecho constitucional de no declarar. La segunda vez que me citan tengo covid. Pido volver a declarar y está prevista mi declaración para el día 4”.