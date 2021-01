Las tres pullitas de Kiko Rivera a su madre por Año Nuevo: "Quien no quiere a mis hijas, no me quiere a mí"

Kiko Rivera asegura que ha propiciado un acercamiento con su madre y ella no ha querido.

Isabel Pantoja habría dicho que su hijo y ella "ya no son familia".

La pullita de Kiko: "Quien no quiere a mis hijas, no me quiere a mí".

Aprovechando que Kiko Rivera participaba en un evento junto a Omar Montes, Luis Rollán y Fani Carbajo hemos hablado con el hijo de Isabel Pantoja para saber si ha habido algún tipo de acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, durante esta Navidad. El hijo de la tonadillera habla alto y claro y se muestra muy sincero ante las preguntas que le plantea Emma García.

La pullita nº 1 de Kiko Rivera a su madre

“Quiero ser feliz, intentar vivir a mi manera y estar siempre acompañado de mi mujer, mis hijas y la gente que me quiere. La gente que me quiere está a mi lado, la gente que no quiera estar a mi lado es porque no quiere”, son las primeras palabras de Kiko, una clara pullita a la artista.

La pullita nº 2 de Kiko Rivera a su madre

Respecto a si ha habido algún tipo de acercamiento con Isabel, Kiko responde: “Me encantaría, pero claro… he dado algún paso pero parece ser que no les apetece. Yo no he llamado, ha sido a través de gente, se ha intentado que haya una conversación y no ha podido ser. Si alguien no quiere hablar conmigo yo lo respeto y sigo mi vida con la gente que me quiere, pero va a costar”, añade. Emma le recomienda que no deje de intentarlo y él insiste en que es complicado.

Además, Kiko asegura que sigue dolido con su madre y reconoce que no le apetece verla porque le llegado a saber que ella ha dicho que ya no son familia, algo que le ha dolido mucho al DJ. Esto que ha podido saber Kiko no se lo ha contado su hermana, tema del que no quiere hablar porque “es de traca y no quiero entrar en eso”. Da a entender que le molesta que en Nochevieja fueran amigos de Isabel a Cantora y no pudiera ir su propia hija.

