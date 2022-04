Lolita recuerda emocionada a Carmina Ordóñez: "No la ayudé con el tema de los malos tratos, eso no me lo perdono"

Kiko Matamoros tranquiliza a Lolita: "No te machaques, Carmina te perdonó antes de morir"

Lolita Flores y Carmina Ordóñez mantuvieron durante años una estrecha amistad: "Se lo pasaban genial juntas de fiesta"

Lolita Flores y Carmina Ordoñez fueron grandes amigas. Sin embargo, durante un tiempo las dos mujeres estuvieron distanciadas, algo de lo que siempre se arrepintieron porque adoraban pasar tiempo la una con la otra.

Recordando la historia de amistad de ambas en 'Viva la vida', Lolita ha decidido ponerse en contacto con el programa y, con una emoción a la que no nos tiene acostumbrados, ha contado algo que hasta el momento no se había atrevido a reconocer públicamente.

Según ha explicado la artista, en su momento Carmina le pidió a su amiga que declarase como testigo en el juicio por malos tratos contra Ernesto Neyra, a lo que Lolita, por miedo, dijo que no: "En ese momento no tuve valor y le dije que no porque nunca me lo había dicho tal cual y porque yo tenía miedo, pero me equivoqué, aunque no lo supiera a ciencia cierta sí que lo sabía, lo suponía".

Lolita ha explicado muy emocionada que es algo que no puede perdonarse: "Mira que yo siempre voy de frente pero ahí me equivoqué y nunca lo he dicho, no puedo perdonarme lo que le hice a mi amiga".

Kiko Matamoros tranquiliza a Lolita