Al hablar de su libro, la colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha podido evitar emocionarse al hablar de uno de los grandes apoyos de su vida, su marido Carlos, quien ha estado junto a ella en todo momento: “Es la persona que siempre me anima”, explicaba.

Tras escuchar esas palabras, Isabel Rábago explicaba, por primera vez, por qué no han tenido hijos ella y su marido: “Es una decisión absoluta y conjunta de los dos. Siempre lo tuvimos claro y es una decisión que no cambio por nada del mundo. El no haberlos tenido me permite hacer muchas cosas”.