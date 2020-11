"Mi madre dice que no olvidemos que estamos aquí porque somos Pantoja. No, mamá. También soy Rivera. Creo que si contamos las veces que me has usado y yo a ti, me ganas con creces. Te has vendido como la mejor madre del mundo. Y, mamá, perdóname pero no lo eres (...) Dice que vendo mis penas. ¿Tú me lo dices a mí? ¿Que te has vendido toda la p*** vida como la viuda de España? Cuidado con lo que dices, mamá. o eres nadie para darme consejos (...) Mi madre no existe como abuela. Siempre dice que está cuidando a la yaya, pero no está 24 horas. ¿No tienes tiempo de ver a tus nietas? Ya ni a tu hijo. Olvídate de tu hijo que se te da bastante bien. Mi madre ha venido a Sevilla y no ha venido a ver a sus nietas. Eso duele (...) No digas que eres la mejor abuela, es mentira. ¿Sabes a quién va a recoger al colegio mi madre? A mi sobrino Alberto, el hijo de Isa. ¿Sabes cuántas veces ha recogido a los míos? Ninguna. Ella sabrá por qué".