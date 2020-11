Ana Rosa critica la actitud de Kiko Rivera con su madre: "Me parece impresentable"

Fran y Cayetano no han sido los únicos Rivera en plantar cara a Isabel Pantoja , los hermanos de Paquirri mantuvieron durante años una batalla contra la tonadillera. Ahora l a familia de Paquirri ha vuelto a pronunciarse con el enfrentamiento entre Kiko Rivera y su madre por la herencia de su padre . Creen que esto puede propiciar un acercamiento entre ellos y el DJ.

Ana Rosa habla sobre la entrevista de Kiko Rivera

Hablando de todo esto, Ana Rosa ha dejado claro en plató que le "parece impresentable que estas cosas se hagan en público" aludiendo a las declaraciones de Kiko en la entrevista hablando de Isabel Pantoja y que moralmente no está bien "porque es su madre" y que "si tiene algo que decirle se lo tendrá que decir a ella" .

La presentadora opina sobre la relación de Kiko con su familia paterna

La presentadora también ha querido ponerse en la piel de Kiko, afirmando que la cercanía durante toda su vida a su madre y su familia materna haya propiciado que su relación con la familia paterna no haya sido del todo buena: "Kiko se ha criado solo con su madre y con la familia de su madre. No ha tenido padre, no ha tenido abuelos, nada más que la abuela materna. Le habrán trasmitido lo que hayan querido trasmitirle y eso va calando en las personas". Pero justificando que el apoyo que pueda recibir de esa parte de su familia y las circunstancias por las que está pasando puedan propiciar este acercamiento: "Kiko ahora precisamente que es padre, que tiene una mujer, que tiene unas hijas, y conoce otro tipo de relaciones familiares".