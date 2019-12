Hugo Sierra acusa a Adara de "promiscuidad barata" y se enfrenta a Belén Esteban: "Estás mintiendo y deberías informarte mejor"

Hugo ha asegurado que únicamente tiene dos cosas que resolver con Adara, el tema de su hijo y el negocio que tienen en común, y que no tiene pensado mantener ninguna conversación con ella del tipo sentimental. Además, ha confirmado que no vendrá a recibir a Adara a plató y, cuando Belén Esteban le ha preguntado si tampoco la concursante podrá ver a su hijo nada más salir de la casa , Hugo no ha respondido y los dos se han enfrentado.

Hugo confiesa que está "bastante triste"

Además, Sierra ha contado que no ha visto con detenimiento las imágenes de los besos entre Adara y Gianmarco, pero que está "bastante triste": “No necesito ver una cosa que me hace mal. En cierto modo me siento liberado porque ha sido mucho el machaque y he intentado ser más flexible de lo que soy normalmente. No siento que haya jugado conmigo pero se podía haber ahorrado ese gesto. Ha sido muy torpe. Antes que nada, hay un núcleo familiar que hay que respetar y hay ciertos límites que yo no los paso ni los tolero”, ha explicado Hugo a Carlota Corredera.