La llegada del nuevo año no ha terminado con la polémica entre Kiko Matamoros y Makoke , que sigue más candente que nunca. Si hace unos días era él quién movía ficha en esta guerra mediática, esta semana ha sido la ex de Tony Spina la que ha lanzado una contundente respuesta.

Tras ese improperio, Makoke empezaba a dar su versión. La ex de Tony Spina se reafirma en que Kiko Matamoros no ha pagado 15.000 euros al mes para saldar su deuda con Hacienda y que en realidad solo ha pagado 40.000 euros en todo 2020. Ella asegura que él no ha pagado nada de las casas y que el crédito se lo dieron a ella: “Tenía bienes que me respaldaban”, aseguraba.