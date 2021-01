Irene Rosales responde a las críticas tras ser increpada en Instagram: "Soy buena pero no tonta"

“Me ha tocado las narices, soy buena pero no tonta ”, comenta Irene al respecto. “Me da pena que casi todas son mujeres y suelen ser muy fans de mi suegra. Me parece bien que quieran defender a Isabel pero para eso no tiene que atacar a otra”, sentencia.

Pero la cosa no queda aquí: “Yo podría venir aquí y estar callada, podría hablar mucho más pero eso en mí no está. Lo único que he dicho de más es que Isabel mandó un mensaje a mi hija y he defendido a mi marido en la medida de lo posible”, dice Irene.