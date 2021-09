Makoke estuvo a punto de casarse con Julio Iglesias: "Él quería formalizar lo nuestro"

Makoke ha explicado con una gran sonrisa que en una ocasión le hizo un regalo que recuerda con especial cariño: "Le regalé una corbata de una marca que él usaba, iba envuelta en un peluche, me hizo mucha ilusión hacerle aquel regalo".

Makoke llegó a irse a vivir con el cantante a su mansión de Miami y allí pasó varios meses: "Era como una cárcel de oro, al final yo siempre estaba sola y decidí volver a España, simplemente me fui", contó la modelo en una ocasión en 'Viva la vida'. Sin embargo, de haber continuado, Makoke y Julio habrían pasado por el altar: "Él quería formalizar lo nuestro pero yo no lo veía posible, no podía casarme con él".