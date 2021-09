Así reacciona Terelu Campos a las duras palabras de Edmundo Arrocet.

Edmundo Arrocet dijo en 'Secret Story' que las hijas de María Teresa Campos apenas la visitan.

Terelu Campos contraataca: enseñará sus conversaciones con Edmundo a colaboradores de 'Viva la vida'.

Edmundo Arrocet fue expulsado esta semana de 'Secret Story' y, en su entrevista en plató, le reveló a Jorge Javier Vázquez cómo fue su ruptura con María Teresa Campos, aunque lo cierto es que aprovechó para sembrar la duda contra sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. La colaboradora de 'Viva la vida' responde.

"De los seis años que estuve con María Teresa, (sus hijas) habrán ido a visitarla no más de once veces", llegó a decir Bigote Arrocet, que añadió que a la que más se le veía por casa era a su nieta, Alejandra Rubio: "Tampoco es verdad", responde Terelu, "Alejandra no era la que más visitaba a su abuela. Era en general. Yo no sé qué le pasa en la cabeza. Me parece… ¿por qué dice esto?", se pregunta.

Terelu quiere dejar claro que ella habla en nombre propio, haciéndose responsable de sus propias palabras, pero no de la de los demás, no quiere que la metan en un saco conjunto. Después, continúa hablando: "¿Por qué decir lo que no es? ¿Por qué me voy a inventar una historia?".

"No tengo miedo de nada, ¿por qué voy a tenerlo? Es absurdo. Yo ni le faltado el respeto ni lo haré y ya la idiotez que he escuchado hoy, que ha sido el máximo de lo absurdo, por parte de Carlos Ferrando, que es como el Guadiana, que aparece y desaparece, jamás nos hemos metido en la relación de mi madre con Edmundo. ¿En qué cabeza cabe, siendo mi madre como es mi madre?", añade Terelu.

Terelu Campos mostrará sus pruebas a colaboradores de ‘Viva la vida’

Terelu sostiene que "quien me metió en esto es él, el que me nombra el primer día de 'Secret Story'. Lo que hago es defenderme cuando me dicen que miento. Debieron de robarle el móvil en Chile, a mí no". Tras esto, y para defender su verdad, asegura que no va a enseñar los mensajes que se intercambiaron hasta que no sea necesario pero está dispuesta a mostrarlo a compañeros siempre y cuando no revelen su contenido. La primera será Marisa Martín Blázquez. Será así como demostrará que Edmundo miente, dejando que los demás lean la conversación de WhatsApp y saquen sus propias conclusiones.

La respuesta de Carmen Borrego a Edmundo Arrocet