Makoke da detalles de su relación con Julio Iglesias y cuenta por primera vez por qué dejó al cantante

Makoke y Julio se conocieron cuando la modelo tenía 19 años: "En una cena en la que estábamos varias personas él me pidió que me sentara con él". Desde aquel momento, Julio quedó prendado con Makoke y empezaron a conocerse mejor: "Pasé nueve meses en su casa de Miami, yo al principio estaba enamorada de él pero el problema fue que estaba allí todo el día sola, era mi cárcel de oro ".

Al parecer, los compromisos profesionales del cantante le tenían largas temporadas fuera de casa, algo que provocó el enfriamiento entre la pareja: "Le dije que me iba de visita a España y no volv í, le dije que le dejaba con una llamada de teléfono".

Makoke decidió que aquella vida no era para ella y, aunque la relación con Julio podría haber llegado lejos puesto que el cantante incluso hablaba con los padres de la modelo, lo cierto es que la colaboradora se mostró tajante: "Decidí dejarle y no acepté el reloj que me regaló, me lo dejé en la casa de Miami".