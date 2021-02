“Yo lo que más quiero en este mundo es a mi hija y Anita no quiere que hable de ella , yo eso lo voy a respetar (…) Solo quiero decir que la mala relación de Kiko con nuestra hija no tienen nada que ver con nuestra separación, ellos tienen este problema desde hace año y medio y nosotros nos separamos hace tres (…) No voy a hacer declaraciones pero evidentemente me alegro por esas palabras , es lo más normal, que eche de menos a su hija”.

Makoke responde a las graves insinuaciones de Kiko sobre ella

"No me voy a meter en el barro con él, no voy a participar de este juego tan sucio, no voy a reconocer ni desmentir nada (...) Amo mucho a mi gente y por amor no voy a contestar a ninguna de estas declaraciones (...) Hubo mucho amor y hubo momentos felices en esa relación, yo luché mucho por él y por nuestra relación, me duele mucho que él tenga esa lectura".