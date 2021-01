Makoke vuelve a televisión tras la entrevista en la que Kiko Matamoros confesó su adicción a la cocaína

Makoke ha hablado de su presunta relación con las drogas y del intento de asesinato a Kiko Matamoros

Terelu Campos se enfrenta a Makoke en su regreso a televisión: "Estás a la defensiva"

Makoke lleva 14 días alejada de los platós de televisión. La colaboradora de 'Viva la vida' se había mantenido alejada de la televisión durante dos semanas tras el durísimo polígrafo a Kiko Matamoros en el 'Deluxe' en el que confesaba su adicción a la cocaína.

Para Makoke supuso un duro golpe la entrevista del que fuera su exmarido y padre de su hija Anita en la que, entre otras cosas, dejó entrever que Makoke también estaba en contacto de forma habitual con ciertas sustancias.

Además, el colaborador aseguró en el polígrafo de Conchita que había sufrido un intento de asesinato por parte de alguien muy cercano a Makoke y que ella era conocedora del suceso. Aunque Kiko no dijo nombres, lo cierto es que todas las miradas han apuntado a Javier Tudela padre, el exmarido de Makoke y con el que la colaboradora mantiene en la actualidad una buena relación.

Makoke le ha confesado a Emma García que se ha sentido sola por parte de sus compañeros de programa, y más concretamente por parte de Terelu Campos, a quien le reprocha que no le haya mandado un simple mensaje de apoyo tras la dura intervención de Matamoros en el 'Deluxe'.

Makoke habla de su presunta relación con las drogas

Makoke ha escuchado muy atentamente las palabras de Kiko Matamoros en el 'Deluxe' en las que reconocía su adicción a la cocaína. La colaboradora ha calificado las declaraciones de "lamentables" y ha denunciado que todo se trata de una campaña de difamación contra ella:

"No me voy a meter en el barro con él, no voy a participar de este juego tan sucio, no voy a reconocer ni desmentir nada (...) Amo mucho a mi gente y por amor no voy a contestar a ninguna de estas declaraciones".

La colaboradora ha reconocido que siente pena al ver que Kiko Matamoros, tras veinte años de relación, se ha quedado con malos recuerdos, ella sin embargo prefiere quedarse con lo bueno: "Hubo mucho amor y hubo momentos felices, yo luché mucho por él y por nuestra relación, me duele mucho que él tenga esa lectura".

Makoke ha recalcado que se ha sentido amenazada por Kiko Matamoros, concretamente en el momento en el que el colaborador le advirtió de que si seguía hablando él iba a sacar "mierda" sobre ella: "Me ha llamado de todo, me ha acusado de cosas horribles, me ha llegado a llamar 'puta', ¿de verdad yo me merezco esto?".

Makoke reconoce el intento de asesinato a Kiko Matamoros

Otro de los asuntos polémicos del polígrafo a Kiko Matamoros fue el presunto intento de asesinato al colaborador por alguien cercano a la modelo, algo que Makoke ha reconocido en cierto modo: "Yo no me voy a meter en el fango, es algo que llegó a nuestros oídos hace 14 años y vete tú a saber si es verdad o no, ¿por qué tengo yo que hablar de un tema del que no quiero hablar?".

Makoke cree que se trata de un tema muy peliagudo que su exmarido no debió sacar a la luz y sobre el que ella no quiere poner el foco. La colaboradora no ha negado que aquello ocurriese, de hecho ha contado que fue un soplo que le llegó a la pareja y que se lo hizo pasar muy mal.

El tenso enfrentamiento entre Makoke y Terelu Campos

Makoke ha regresado a su programa, 'Viva la vida', tras estar 14 días alejada de los focos. La última vez que la vimos fue cuando recibió en directo un burofax de Kiko Matamoros en el que le exigía las máquinas de hacer ejercicio que la pareja compartía cuando eran pareja. Hoy, en su regreso, Makoke ha tenido palabras de reproche para Terelu a la que consideraba su amiga. Makoke cree que su amiga no ha estado a la altura al no mandarle ni un simple mensaje tras la entrevista de Kiko.