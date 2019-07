Última hora: María José Campanario, ingresada en un hospital

Terelu confirma en 'Viva la vida' que María José Campanario se encuentra hospitalizada tras sufrir una grave crisis: "Le ha dado una crisis y es cierta esa hospitalización". La colaboradora afirma que no se trataría de 10 días de ingreso como se estaba comentando sino algo menos. Además hablamos en directo con una testigo que ha permanecido unos días en el hospital y ha podido ver como la mujer de Jesulín no se encuentra dispuesta a aceptar visitas: "Tiene un cartel que dice que no quiere visitas". La testigo afirma también que Campanario tendría una obsesión: "Está un poco obsesionada con el uso de los móviles, no quiere que haya móviles por la zona ni se hagan grabaciones".