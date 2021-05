El motivo por el cual María Teresa Campos no era del todo feliz junto a Edmundo Arrocet

“Te voy a ser clara, yo creo que mi madre no ha sido tan feliz durante esos cinco años (que duró la relación)”, han sido las palabras que provocado una bomba en el plató de ‘Viva la vida’. Carmen ha querido aclarar que eso que ha dicho es su opinión y que no actúa como portavoz de nadie: “No pensábamos que fuera a ser tan cruel con mi madre”, añade.

Más adelante, Carmen cuenta alguno de los detalles por los cuales piensa esto: “Era difícil la relación con una persona tan libre porque uno puede ser libre pero si decides compartir y tener una pareja no puedes ser tan libre. Hacía cosas tan absurdas que hacía mucho daño. No puedes llegar y decir ‘mañana a las 8 me voy a Chile’ y tú ‘¿me lo dices ahora?’ tú sabes desde hace tiempo que te vas a Chile, no lo planeas en diez minutos. Y ese tipo de cosas te va mermando, te va quemando y te va doliendo”.