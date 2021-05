María Teresa Campos se ha sentado en el 'Deluxe' para hablar sobre Rocío Carrasco

La hija de Rocío Jurado ha llamado en directo a la mítica periodista: "Has ayudado siempre"

Rocío Carrasco, sobre la declaración de su hijo: "Tengo que ver como el ser pone a mi hijo en una tesitura horrorosa"

María Teresa Campos ha hablado, en medio de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, sobre todo lo relacionado con la hija de Rocío Jurado. Cuando se confesaba respecto a este tema en la silla del ‘Deluxe’, Jorge Javier le avisaba de que tenía una llamada especial: Rocío Carrasco estaba al otro lado del teléfono para darle las gracias por todo.

La conversación entre María Teresa Campos y Rocío Carrasco

"Hola, cariño. Mi amor", así contestaba a la llamada María Teresa Campos. Rocío Carrasco le hacía referencia al traje fucsia que la presentadora elegía para dar la entrevista: "Estás bellísima. Del traje rosa ya no soy la única. Teresa es siempre maravillosa". Teresa quería saber si está viviendo una nueva vida con ilusión: "Yo estoy en proceso de empezar esa nueva vida". "Si puedo ayudar en algo aquí me tienes", le tendía la mano la mayor de Las Campos y Rocío le agradecía su apoyo: "Tú has ayudado siempre y siempre has estado. Te quiero muchísimo".

Rocío Carrasco cuenta cómo se siente tras la declaración de David Flores

Rocío Carrasco, tras hablar con la mítica presentadora, se confesaba tras la pregunta de cómo había vivido saber que su hijo quiera hablar con ella y que no tenga la posibilidad porque no tiene su número de teléfono: "¿Cómo me voy a sentir? Como cualquier madre que tiene que oír eso. Es desesperanza real. Tengo la boca seca de decir que esto no cesa y que tiene que terminar esto de alguna forma". A lo que ha añadido: "Hoy ha sido un día bastante difícil para mi porque se repite la historia. Tengo que ver como el ser pone a mi hijo en una tesitura horrorosa, lo pone a que declare en contra de su madre sabiendo él las capacidades que el niño puede tener o puede dejar de tener".

"En esa declaración he sido consciente por primera vez de muchas cosas que yo no sabía"

La hija de Rocío Jurado explica que "en esa declaración he sido consciente por primera vez de muchas cosas que yo no sabía". Cosas como: "No sé cómo se puede empadronar a un niño sin tener la autorización materna cuando es menor de edad. Yo no sé cómo el niño puede tener una prestación de 400 euros que va a una cuenta donde está él y donde está la mujer de su madre. Me he enterado de muchísimas cosas, pero todo eso, cuando este procedimiento siga para adelante se irá viendo".

